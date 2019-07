Com objetivo de conhecer um pouco sobre o conceito industrial da capital paranaense, um grupo de 19 estudates e professores da Universidade Tecnológica Industrial da América, do Equador, estiveram visitando Curitiba. O grupo foi recebido e conduzido durante os cinco dias pelo ex-vereador João do Suco, da Secretaria de Recursos Hídricos e Educação do Meio Ambiente de Curitiba.

A visita iniciou no último dia 15 o grupo foi recebido na AECIC pelo presidente – 2018/19 do Rotary Cidade Industrial Marcelo Lupparia, pela presidente -2019/20 Maria Izabel de Paula, pelo governador do Rotary internacional Distrito 4730 Jorge Agudelo e pela governadora eleita 2020/21 Anaides Pimentel.

A partir de conferências de especialistas e visitas técnicas especializadas foram levados temas como: Processos de desenvolvimento e planejamento para gestão eficiente, novas tendências na gestão de cidades e territórios, projetos e programas de meio ambiente (energia limpa), manejo e disposição de resíduos sólidos fechando o trabalho com visitas chamadas de turismo técnico.

O objetivo principal turnê técnica internacional levada a efeito durante cinco dias, foi a busca do conhecimento e troca de experiências bem sucedidas.

Durante o trabalho os estudantes e professores tiveram a oportunidade de assistir também uma apresentação do intercambista Estevão Sanches Rodrigues que ficou durante um ano na Bélgica por meio do projeto JOVEM DESTAQUE promovido pelo Rotary onde contou toda sua experiência como estudante no país.