Vale destacar a participação da comunidade do Umbará no dia 17 último, quando foi realizada mais uma etapa do FALA CURITIBA.

O Evento aconteceu na Escola Municipal Professora Maria Neide Gabardo Bettiato. Segundo a atual gestão da Regional do Bairro que atende o bairro do Umbará foi com muita alegria que receberam a população. Ao mesmo tempo agradecem por esta participação e preocupação em levar suas reivindicações, o que indica que estão acreditando na Administração municipal. É resultado também da confiança diante da constatação que a atual gestão vem cumprindo o que prometeu.

Os pedidos do ano passado estão sendo realizados levando confiança para as novas solicitações.

Na verdade, como se pode ver na foto, foram mais de 140 pessoas participando da reunião deste programa, onde a população é ouvida em todas as demandas. Agora, os pedidos vão para votação e os selecionados serão atendidas pelo Prefeito Rafael Greca de Macedo, como destacou o Administrador Regional Fernando Wernek Bonfim.

Explicando o funcionamento do Fala Curitiba o Administrador resumiu: “neste ano estão sendo realizadas cinco etapas, com trabalho conjunto de decisões de prioridade para a composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). A Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta temas macro que vão orientar o orçamento da cidade. Já a Lei Orçamentária Anual faz o detalhamento dos temas maiores definidos na LDO”.