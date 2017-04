Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Barbeiro Garcia, um dos mais tradicionais Barbeiros (com B maiúsculo mesmo) do bairro é uma dos pessoas mais conhecidas e folclóricas da região. Com quase 50 anos de bairro e muitos de outros de profissão, Garcia e seu bigode tem mais história para contar que o próprio jornal aqui.

Entre estas, vale destacar, mais que uma história, a presença de um objeto histórico que pouca gente conhece: o afiador de Gillete.

É isto mesmo e você pode conferir pessoalmente ou pelas fotos aqui.

Esta relíquia é na verdade um presente que ganhou há mais de 10 anos de um de seus clientes, o Valério mecânico. Valério guardava a raridade deste o tempos da localidade de Barro Preto, perto de Telêmaco Borba.

Deu o destino certo, pois do “velho’ Garcia o afiador deve passar para o filho Valdomiro que segue na profissão, mesmo sem nenhuma utilidade prática, já não existe mais espaço para o equipamento além de fazer parte do “acervo histórico” do salão da Mário Gomes Cesar de onde poderá ir para algum museu.

De presente para o Garcia que a guarda até hoje. Dele as lembranças dos tempos em que o profissional tinha de andar dezenas de quilômetros para encontrar um afiador de Gillete que completava a também aposentada navalha.