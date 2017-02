Surge em Curitiba um novo conceito em atendimento e qualidade na prestação dos serviços relacionados ao mercado Pet.

Localizada no Big do Pinheirinho, a Paraíso Animal Pet Store oferece tudo o que você precisa para seu pet.

Visando oferecer produtos de qualidade e, principalmente um atendimento diferenciado, quatro amigos se reuniram para formar essa jovem empresa. Todos apaixonados por animais e com a preocupação de oferecer muito amor na hora do atendimento.

A Paraíso Animal trabalha com produtos de qualidade e com os melhores fornecedores, para entregar ao cliente o melhor que ele pode ter.

A loja conta hoje com produtos das marcas mais renomadas no mercado de ração, Special Dog, Premmier, Golden, Pedigree e Wiskas.

Tem também produtos e acessórios de alta qualidade. Tudo isso para garantir que seu pet pode utilizar sem receio.

Além de todos estes detalhes o Pet Smack e Swift oferece uma série de opções de banho, inclusive banhos matizantes. E todo este processo de banho e tosa é realizado com a supervisão do veterinário Thiago Machado que avalia as condições de saúde do seu amiguinho.

Responsabilidade Social

Preocupados e envolvidos com a causa animal juntamente com a ONG Amigo Animal, campanhas de adoção responsável são realizadas no pet shop.

Em julho, foi realizado um evento maravilhoso que rendeu adoções incríveis. Um trabalho social que contribui para uma sociedade mais humana.

No próximo dia 27 de agosto (sábado), novamente será realizada a feira de adoção responsável, inclusive com distribuição de brindes e sorteio de uma linda cesta com produtos para seu pet.

Aproveite e venha conhecer tudo que a loja oferece.

Aqui seu pet tem um paraíso de cuidados.

