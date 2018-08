O brasileiro José Carlos Schatzmann Bonatto, de 53 anos, é uma pessoa de muita iniciativa que vive com seus pensamentos a fluir, sempre em busca de novas ideias. No ano de 1983, ele e seu pai Alcides Bonatto tiveram a ideia de criar a S.O.S. Natureza do Brasil (ONG até 2017), para lutar em defesa da natureza, na busca do equilíbrio ecológico do meio ambiente e fazer o bom combate a desperdícios econômicos. E foi assim que ao longo destes 34 anos vem lutando para solidificar cada vez mais esta marca que é símbolo do Brasil.Projetos desenvolvidos no sul do Brasil, como a campanha do livro “BONS HÁBITOS” que envolveu nestes anos cidades gaúchas e catarinense. Apoios da CNBB, OAB, ROTARY´S, prefeituras e em especial as NAÇÕES UNIDAS (New York com Georg Kell).Viveiro florestal no Rio Uruguai em parcerias com EMATER, CORSAN e Estado do Rio Grande do Sul por meio da SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente.Desenvolvimento de tecnologias que auxiliaram 8 municípios na Reciclagem, de maneira que estas prefeituras resolvessem graves problemas com lixões “e que funcionam até hoje” em especial Marcelino Ramos com as USINAS SOCIAIS (lá chamadas de Lixeiras Educativas) e todo ciclo que em vez de se tornar custo público, gerou trabalhos e empresa pagando impostos (ou seja, em vez de ser um problema, com a ajuda efetiva da SOS NATUREZA economizou o que antes era “jogado fora e despejados no Rio Uruguai). Esse trabalho foi diversas vezes reconhecido no Rio Grande do Sul, inclusive o Ministro Rafael Greca deu a SOS NATUREZA 4 reconhecimentos em prefeituras de lugares diferentes (Marcelino Ramos, Jacutinga Horizontina e Joaçaba-SC).Em 2008 a SOS NATUREZA adquiriu uma floresta na AMAZONIA hoje escriturada e averbada como “Conversadas”, próprias para fins de inclusão social na preservação da Natureza.Através da SOS NATUREZA, hoje considerada uma empresa especial de Gestão de ativos próprios e de terceiros, ajustada para múltiplos fins, econômico > social > ambiental, Bonato empreenderá o tão falado e pouco entendido “5 S”.São cinco elementos apropriados para a “SUSTENTABILIDADE” tanto que hoje a empresa se chama S.O.S. NATUREZA DO BRASIL REDE DE SERVIÇOS EM SUSTENTABILIDADE SS LTDA: são as seguintes propostas:(1) Licenciar a Marca, que é a marca “Oficial da natureza do Brasil”, símbolo de todos, junto a empresas e também pessoas poderão integrar ao que estamos chamando Rede SOS NATUREZA. Podemos ter produtos com a marca SOS NATUREZA e associando a marca a produtos dos integrados a nossa REDE. As receitas provindas se destinarão ao FUNDO SOS NATUREZA onde metade se destinarão na produção de Bens e Serviços em prol aos integrados a REDE (diversas ações);(2) promover os BONS HÁBITOS com foco a sustentabilidade nas mais diversas situações, urbanas e rurais, agora com foco a PEEE Programa de Educação em Eficiência Energética.(3) conservar a AMAZONIA AM pois hoje temos 2,98 mil hectares formadas de florestas conservadas no Rio Arauá em Novo Aripuanã, há 250 km de Manaus. (nosso objetivo é montar na RM de Curitiba um sitio com hortas, ervas medicinais, temperos, pomares, espaços de lazer e meditações para os integrados na REDE;(4) promover as técnicas e tecnologias do CICLO REVERSO e reciclagens, apoiando prefeituras, empresas e nossa REDE “pois 92% serão em breve em insumos comerciais, ou seja, deixarão de ser gastos pra serem “Estoques de Carbono”;(5) já somos proprietários da PATENTE DE INVENÇÃO de que chamamos de ROBÔ GERADOR DE ENERGIA A CAPINS, e temos propósito de com as receitas, em breve implantar USINAS DE BIO METANO, GAS BR 21, ENERGIA barata (créditos em energia / compensações econômicas) e centenas de produtos SOS NATUREZA para os integrados a nossa REDE. www.sosnatureza.org.br veja no site também NOSSOS PROPÓSITOS são de realizar o “Bom combate” aos desperdícios e perdas, que só no Paraná ultrapassam os R$ 5 bilhões de reais por ano por falta desse processo que entre nós chamamos de AÇÕES COOPERATIVAS “S.O.S. NATUREZA”. Esses valores é que estão faltando pra geração de trabalhos, empregos, rendas e estabilidade na economia regional.

(José Carlos Bonatto é cientista e cursa Ciências Contábeis).