O projeto Magia SOLIDÁRIA, do professor Adelson Marcelino Pereira, com o apoio da esposa Lindamir, desenvolve diversas atividades durante o ano todo, sempre com muita persistência e até insistência para atingir sua meta de manter a média de mais de três mil kits de brinquedos doados. São atividades com venda de rifas, camisetas, rodízio de pizzas, shows, pasteladas, doações em espécie e bingos.





Chegando a mais um final de ano, temos aqui o registro de um desfile de motos criado pela Silma, tendo continuidade sob a coordenação de Heloisio.



Com tudo isto em mãos a equipe parte para a distribuição na comunidade, grande parte em escolas.