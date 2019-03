Iniciando suas atividades em 1999 a Bárbara Trevisani Doces Finos e Chocolates, localizada no Novo Mundo se manteve muito tempo na região de maneira discreta, uma vez que sempre se dedicou ao atendimento de eventos.

Responsável pelas criações da marca, o proprietário e Chef de Cozinha Paulo Trevisani, com formação na área de pâtisserie na França e Bélgica, tem usado sua experiência e expertise no desenvolvimento constando de novidades que vem encantando os olhos e o paladar de seus clientes. Ao mesmo tempo, a esposa Bárbara Trevisani, formada em administração e com formação no exterior em cake designer e chocolatier comanda as criações dos bolos artísticos da marca, referência no mercado.

Ispirados na confeitaria européia, sobretudo na francesa, país que os chefes adotaram o Emporium é uma forte referência no setor de doces na capital paranaense.

Novidades

A partir do momento em que o casal proprietário Paulo e Bárbara decidiram ampliar e diversificar suas atividades, criaram um aconchegante espaço para o atendimento público estendendo a área de produção industrial até a avenida República Argentina, 5025 onde mantém expostas e comercializam os mesmos produtos que fazem muito sucesso e destacam nos eventos e no cenário gastronômico de Curitiba.

A grande novidade é que o espaço está seguindo novos caminhos, diversificando o atendimento visando atender aos interesses da clientela das imediações que vem frequentando o local.

Para aguçar a curiosidade dos leitores da Gazeta do Bairro, estamos adiantando a grande novidade da Emporium para esta Páscoa de 2019. É o Chocolate Ruby Callebaut, um produto de primeira linha, lançado no mercado mundial como o quarto sabor oficial do chocolate ao lado dos sabores meio amargo, ao leite e branco. E outro detalhe, o Ruby já está entre os mais pedidos, segundo o Chef Paulo Trevisani, que garante: “você irá se surpreender com esta novidade by Bárbara Trevisani Emporium”.

Serviço

Duas lojas para melhor lhe atender, uma exclusiva para atendimento a noivas e debutantes e a outra uma confeitaria fina com o melhor da pâtisserie européia.

Trevisani Emporium

Endereço: Avenida República Argentina, 5.025, Novo Mundo

Confeitaria Fina – Segunda a sábado das 11h as 19h

Doces Finos Bárbara Trevisani – Atendimento a noivas e debutantes com hora marcada.

Endereço: Rua Fernando Amaro, 1.016, Alto da XV – Anexo a Loja The Address.Love