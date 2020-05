A matéria do mês, não poderia ser outra se não a pandemia que resolveu assolar o mundo, e que irá transformá-lo em OUTRO MUNDO, afinal nenhuma outra calamidade, por mais terrível que tenha sido, alterou ao mesmo tempo aspectos sociais, econômicos e ambiental, sendo esses os pilares que definem um desenvolvimento sustentável em escala global. Assim nasceram novos cenários, e que em poucas linhas, vamos tentar desenvolver. 1 ) COLABORAÇÃO – Terá que existir maior engajamento e colaboração entre os países, de tal modo que as respostas às novas ameaças sejam coordenadas, e o caminho a ser trilhado é o da cooperação/colaboração.

2) PROTEÇÃO SOCIAL– Devemos todos se rearticular em torno do reforço das redes de proteção social, instituindo auxílios emergenciais/e/ou uma renda básica emergencial atingindo os elos mais frágeis, a saber, a população em situação de vulnerabilidade.

3) VIOLÊNCIA URBANA – o tempo de duração da quarentena pode definir alguns cenários, já que quase a metade da população brasileira está no mercado informal de trabalho, que é a parcela mais afetada pela queda da renda.

4) TECNOLOGIA – As empresas terão a certeza de que, mesmo á distância, é possível contar com a tecnologia para que todos possamos trabalhar em colaboração remotamente, sempre com agilidade e mais eficiência, o período de isolamento tem feito com que as pessoas reflitam sobre a relação com o outro, o que é positivo para a questão da diversidade.

5) SUSTENTABILIDADE – Será impossível voltar ao mundo como era antes, a única certeza é que não seremos mais os mesmos, estamos passando por uma prova duríssima, que vai nos obrigar a reinventar processos, redesenhar trajetórias e produzir com menos desperdícios, vamos ter que ter mais saúde, e não é só a financeira.

6) COMPORTAMENTO – Entendo eu nunca mais voltaremos ao “ normal “ , a sociedade vai se transformar, e muito, vamos dar saltos à frente ou para trás, as mudanças de comportamento e de consumo serão outras e mais duradouras, talvez tenhamos que viver com menos, em outros padrões , comprar mais saúde, mais conhecimentos, vamos ter que ter um sistema de saúde mais organizado, e assim teremos menos consequências.

7) INTERDEPENDÊNCIA- O mundo é um só, se tínhamos dúvidas disso, não temos mais, e isso vai mexer com nossa maneira de lidar com o outro, o planeta vai ficar menor, passaremos a formar um ecossistema único. Enfim, não podemos perder a esperança, todas as crises tem início, meio e fim, e esta também terá, é tudo novo, o inimigo é invisível, a palavra de ordem é serenidade, precisamos proteger os mais vulneráveis, e avançar nos cuidados com a saúde pública e dentro do possível organizar a retomadas das atividades, assim que as autoridades permitirem. Vamos usar o confinamento para trabalhar, ajudar e os outros e aprender muito. O mundo vai ficar irado, revoltado, e pode ser uma etapa destrutiva que demore a passar, mas prefiro pensar na potencialidade das pessoas e no melhor que pode advir disso tudo. Nos resta trabalhar, orar, agradecer, e desejar sorte a todos. Esperamos no próximo mês, voltar com as notícias do mundo jurídico, que aliás, está de quarentena.