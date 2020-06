Quem faz parte dos públicos prioritários e ainda não tomou a vacina contra a gripe, deve procurar uma unidade de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe se encerra na próxima terça-feira, dia 30. Iniciada em 23/3, a campanha se encerraria inicialmente em 22/5, mas foi prorrrogada até 5/6 e depois até 30/6.

Fazem parte do grupo, profissionais de saúde, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos completos, gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos até 45 dias), doentes crônicos, imunussuprimidos, transplantados e pessoas com deficiência.

Além destes grupos, a vacina contra a gripe também é oferecida a adultos entre 55 e 59 anos, professores, motoristas, cobradores, caminhoneiros e profissionais das forças de segurança. Veja os locais de vacinação abaixo.

A vacina não imuniza contra o novo coronavírus, porém, auxilia na exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são parecidos. “Estar vacinado também ajuda a reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde, já demandados por conta da epidemia do novo coronavírus”, explica a superintendente de Gestão em Saúde, Flávia Quadros.

Meta de imunização

A meta nacional é imunizar 90% de cada público alvo. Em Curitiba a cobertura entre os idosos e trabalhadores da saúde já alcançou 100%, mas alguns grupos ainda não atingiram a meta. Entre as crianças (de 6 meses a 5 anos completos) a cobertura é de 39%; entre as gestantes 31%; puérperas 71%; doentes crônicos 49%; e professores 63%. Até o momento já foram realizadas 476.585 doses da vacina contra a gripe na capital paranaense, pela rede pública e rede privada.

Segundo Flávia, quem ainda não se vacinou deve buscar uma unidade de saúde. “Muitas pessoas estão deixando de se vacinar por medo do novo coronavírus. Curitiba adotou medidas para garantir a continuidade da assistência com segurança, como as dez unidades de saúde exclusivas para vacinação”, explicou.

Além das unidades exclusivas para vacinação, há ainda 78 unidades da rede municipal que ofertam vacinas de rotina do calendário nacional. Nessas unidades gestantes, crianças e puérperas também poderão se imunizar contra a gripe.

“Para conter medidas de contaminação da covid-19 essas unidades possuem fluxo separado de atendimento. Já na entrada da unidade pessoas com sintomas respiratórios são direcionadas para área separada”, contou a superintendente.

Onde vacinar

Todos os públicos prioritários para imunização contra influenza – gestantes, puérperas, crianças (de 6 meses a 5 anos completos), profissionais de saúde, idosos, doentes crônicos, pessoas com deficiência, adultos entre 55 e 59 anos, professores, motoristas, cobradores, caminhoneiros e profissionais das forças de segurança – devem procurar umas das dez unidades exclusivas para vacinação.

• Confira aqui a lista das dez unidades abertas exclusivamente para vacinação, de segunda à sexta-feira.

Para as crianças, gestantes e puérperas há ainda a opção de se imunizar em uma das 78 unidades básicas de saúde.

• Confira aqui a lista completa das 78 unidades em funcionamento, de segunda à sexta-feira.