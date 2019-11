Segundo a Ecovia, movimento será superior a 136 mil veículos na BR-277

Mais de 136 mil veículos devem circular pela BR-277, no trecho entre Curitiba e Litoral, nesse feriado da Proclamação da República. A previsão é da concessionária Ecovia, empresa do grupo Ecorodovias que administra esse trecho BR-277, além das PRs 407 e 508. Este será o último feriado prolongado do ano, antes do início da temporada de verão 2019/2020.

O movimento de descida deve começar às 19 horas de quinta-feira (14), quando dois mil veículos devem passar pela praça de pedágio em direção ao litoral. Na sexta-feira (15), o movimento deve ser alto durante toda a manhã, com pico de 1,7 mil veículos entre 6 e 7 horas. Segundo a Ecovia, o fluxo de veículos deve ser normalizado a parir das 17 horas.

A volta do feriado deve ser intensa a partir das 11 horas de domingo (17), atingindo pico de 2.6 mil veículos entre 16 e 17 horas. Segundo Marcelo Belão, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia, os motoristas devem programar a sua viagem e evitar horários com maior concentração de veículos. Ele lembra, ainda, que os motoristas podem usar a cabine de autoatendimento na descida para as praias e usar o cartão de débito em todas as cabines, nos dois sentidos.

Durante todo o período, a Ecovia disponibilizará 17 veículos para atendimento aos usuários, incluindo viaturas de inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados e ambulâncias para atendimentos médicos pré-hospitalares emergenciais. É importante relembrar alguns pontos de segurança: tanto o uso do cinto de segurança quanto o da cadeira específica para crianças são itens importantes de segurança dentro do veículo e devem sempre ser utilizadas. Além disso, nunca esqueça de realizar a manutenção de seu veículo antes de seguir pela estrada e de nunca usar o telefone celular enquanto dirige.

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, a Ecovia indica que motoristas e passageiros tenham em mãos o telefone 0800 410 277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento a panes, remoções e guinchos. A conta de Twitter @ecovia é atualizada periodicamente durante o dia com informações sobre as condições de tráfego na rodovia, sendo uma fonte de consulta importante para programar a viagem. Além disso, o usuário também pode baixar gratuitamente o aplicativo Ecorodovias em seu smartphone e ter todas as informações da rodovia na palma da mão.