Após o sucesso e a alta adesão da primeira turma do curso de Gestão da Inovação Corporativa, a UFPR (Universidade Federal do Paraná) e o Condor Connect lançam a segunda edição do curso, totalmente gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser realizadas em https://materiais.condorconnect.com.br/gestao-da-inovacao-2-turma-1aa7e3c7a6dcea6bc7d1.

Com o objetivo de desenvolver as habilidades cognitivas da equipe de alta gestão e líderes de inovação para a transformação do mindset, essa segunda edição já saiu melhorada e conta com carga horária de 32 horas. As aulas serão online e combinadas com webinars ao vivo para as atividades de imersão nos temas. Também serão oferecidas ferramentas para que os participantes coloquem a inovação em prática no dia a dia.

Para que os alunos conheçam cases reais de inovação, as aulas terão a participação de profissionais referência na área, além de investidores internacionais e startups. Com metodologia que une o conhecimento científico à prática de mercado e às necessidades que ele apresenta, o curso é ideal para o público da alta gestão, intraempreendedores e profissionais da inovação. A meta é capacitar mais de 1.000 alunos em 2021.

A primeira edição o curso teve mais de 1.300 inscrições e limitou-se a 250 participantes ativos, que passaram juntos por mais de 2.000 horas de conteúdos exclusivos, tanto em aulas gravadas quanto nos 8 encontros online ao vivo. As práticas contaram com a participação de mais de 10 convidados, profissionais de referência em inovação para o mercado. Com esta iniciativa, a parceria entregou o mindset de inovação para mais de 100 instituições do mercado, entre empresas, organizações e órgãos públicos.

O projeto foi idealizado em parceria, com a parte conceitual da UFPR pelo professor de engenharia Dornelles Vissotto, que também é gerente de projetos de extensão da UFPR e atua nas áreas de empreendedorismo e inovação tecnológica, e a parte da prática de mercado com a Kauana Yrina, CEO do Condor Connect e referência em inovação e startups.