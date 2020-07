Quem ainda tem bloquinhos de papel do Estacionamento Regulamentado (EstaR) precisa ficar a atento. O prazo para a troca por créditos digitais se encerra na próxima sexta-feira (10/7). O prazo, que venceria em 10 de junho, foi prorrogado por um mês.

É possível trocar os bloquinhos de papel na sede da Urbanização de Curitiba (Urbs) na Rodoviária ou nas unidades das ruas da Cidadania do Carmo, Pinheirinho, Cajuru, Boa Vista, Fazendinha, Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo e Matriz.

Para evitar a aglomeração de pessoas e a contaminação pelo coronavírus, é preciso agendar o atendimento pelo site da Urbs (urbs.curitiba.pr.gov.br). O atendimento presencial é feito na sequência, das 11h às 17h. A troca é gratuita.

Troca

Quando os talões ou folhas são entregues, o atendente insere os créditos no aplicativo que o usuário já deverá ter baixado para recebê-los em até 48 horas. Os créditos ficam disponíveis no aplicativo.

O EstaR Eletrônico, que automatiza a utilização de vagas regulamentadas na cidade e substituiu o modelo de papel pelo digital, entrou em vigor em 16 de março. Os cartões de papel deixaram de valer em 11/5.

“O EstaR eletrônico trouxe agilidade, segurança e modernizou o sistema. As operações, realizadas por aplicativos, são mais práticas para o usuário, que pode fazer todo processo com poucos toques no celular e também renovar o período de permanência pelo próprio aplicativo”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

O EstaR eletrônico com sete aplicativos ativos: Meu EstaR, Faz Digital Curitiba, El Parking, Zul EstaR Digital, EstaR Digital Zazul, Transitabile e Estacionamento Digital. Eles podem ser baixados nas plataformas Android e iOS.

Além disso, são 160 pontos comerciais e de serviços habilitados também a vender créditos para quem não tem o celular disponível. São restaurantes, papelarias, farmácias, padarias e cafeterias, dentre outros. A lista pode ser conferida no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br. Este número deve crescer com a retomada do comércio, após a pandemia.

Nas ruas onde não há pontos comerciais, está prevista a instalação de totens para a venda de créditos. Curitiba conta com 12.088 vagas tarifadas de estacionamento.

Como funciona

Para usar o EstaR Eletrônico, o motorista precisa comprar o crédito – por aplicativo de celular ou em pontos de venda físicos. O usuário se inscreve no aplicativo escolhido, coloca o número da placa, sua localização e o tempo de permanência e faz o pagamento.

O limite de permanência varia de uma a duas horas. Em todo o perímetro da área calma, a permanência máxima será de 1 hora.

Os créditos são fracionados de 15 em 15 minutos, o que é uma diferença grande do sistema em papel. A fração de 15 minutos de estacionamento custará R$ 0,75 e a hora cheia R$ 3. Caso tenha que mudar o carro de área, uma nova compra terá que ser feita. O aplicativo emitirá um aviso ao usuário quando o prazo estiver próximo de vencer.