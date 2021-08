No dia 28 de Julho, no Forte do Pinheirinho, ocorreu mais uma cerimônia de troca de comando da 5ª Divisão do Exército (5ª DE). Depois de dois anos à frente da Divisão, que atende os estados do Paraná e de Santa Catarina, o general Carlos José Russo Assumpção Penteado passou o comando ao general Fábio Benvenutti Castro, que até então ocupava o posto de chefe do gabinete do comandante do Exército Brasileiro, em Brasília.

Presente à cerimônia, o governador Ratinho Junior destacou a parceria do Governo do Estado com a corporação, principalmente em ações para coibir a criminalidade nas regiões de fronteira, em operações conjuntas na área de segurança pública e também no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ele ressaltou, ainda, a atuação do general Penteado nesse período e saudou o novo comandante da corporação.

“É motivo de orgulho para o Paraná sediar a 5a DE, uma das áreas mais estratégicas do Exército. É uma força de importante de defesa do Estado Brasileiro que, no Paraná, colabora tanto com o reforço da segurança, como na área social”, disse o governador.

“A instituição tem sido parceira do Estado, temos muitas operações em parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e o Exército, com forte atuação na cidade de Guaíra, na fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul, em Foz do Iguaçu, na região da tríplice fronteira”, explicou. “A 5a Divisão tem uma presença importante que colabora com o enfrentamento à criminalidade e a defesa das nossas fronteiras”.

O prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel receberam a visita do novo comandante da 5ª Divisão do Exército, general de Brigada Fabio Benvenuti Castro, poucos dias antes de assumirem a troca de comando.