A acupuntura é baseada na existência da energia como fonte integradora e reguladora de toda forma físico-química. Ou seja, todas as coisas possuem energia. Assim como um carro utiliza do combustível para andar, nós utilizamos do alimento e do ar para viver e executar nossas atividades.

O homem é um ser bipolar alternante e, como tudo no universo, esta alternância entre polaridades diferentes (positivo e o negativo), yin e yang, se ocorrer de maneira harmoniosa permite a vibração, o movimento, a mutação permanente e contínua, ou seja: a vida.

Grande parte das doenças surgem devido ao desequilíbrio do fluxo energético do nosso organismo. A Acupuntura reestabelece o livre fluxo de energia pelos meridianos (canais por onde ela circula no nosso corpo).

Qualquer emoção que altere o nosso estado normal, como Raiva, Tristeza, Preocupação, Ansiedade e Medo, pode desencadear um fator patológico, chamado de estagnação de energia, e a partir destas emoções/ traumas começam a surgir os sintomas sem causa aparente (dores em geral, dermatites, síndrome do intestino irritável, fadiga muscular, etc).

Por esse motivo, muitas vezes a Medicina Ocidental não consegue identificar de onde surgiram algumas condições patológicas buscando tratar os sintomas e não conseguindo alcançar a causa do problema que, em grande parte, surgem do nosso emocional, e que não nos damos conta.

A doença uma vez instalada leva a um processo evolutivo que se pode determinar ou prever, de acordo com os sintomas, estilo de vida e algumas características que a pessoa apresenta.

Por exemplo: Uma pessoa com quadro de dor crônica no quadril, que piora quando há uma carga excessiva de trabalho ou atividade física, ou quando passa por grandes situações de stress. Podemos prever que, se algo não for feito, essa lesão pode acabar acometendo a postura e levando ao desequilíbrio de outras partes do corpo, como a coluna e até afetar o caminhar da pessoa.

O diagnóstico ocorre em várias etapas, e depende principalmente do exame de pulso. É através dele que o Acupunturista vai conseguir identificar em quais canais estão presentes os desequilíbrios energéticos (excessos ou insuficiências), além do exame da língua e também das informações todas passadas pelo paciente para relatar o quadro. E agora temos exame por variabilidade da frequência cardíaca que nos mostra os pontos que devem ser trabalhados.

Portanto, se o paciente não cooperar com algumas mudanças nos hábitos de vida pode ser que o sintoma desapareça, mas retorne mais tarde..

A aplicação das agulhas é praticamente indolor e o tempo de permanência dura em torno de meia hora.

A prática não tem contra-indicações, salvo alguns cuidados com pontos específicos em gestantes e algumas patologias. A Acupuntura NÃO piora o quadro já instalado, e pode ser aplicada em pessoas de todas as idades.

O melhor de tudo é que não tem efeitos colaterais, não agridem outras funções do organismo e a sensação de bem-estar é indescritível!

Dra. Mônica Stela

Acupunturista do IPFP

Crefito-8/241699