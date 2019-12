Facilitar a vida dos trabalhadores com o documento de trabalho à mão sempre que precisar fazer uma consulta é o objetivo do novo aplicativo ‘Carteira de Trabalho Digital’, que substitui a carteira de trabalho física.

O aplicativo desenvolvido pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, está disponível aos cidadãos para celular nas versões iOS e Android e Web e possibilita que o trabalhador brasileiro e estrangeiro tenha acesso as informações de qualificação civil e de seus contratos de trabalho que hoje constam na carteira de trabalho física. Todas as experiências profissionais formais estarão no aplicativo.

“Mais uma ótima iniciativa do Governo Federal para facilitar a vida dos trabalhadores. Esse aplicativo vai dar maior agilidade ao trabalhador na hora em que ele precisar consultar informações, ou até mesmo procurar emprego”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.

Como baixar – Para ter o documento digital, com todas as informações acessíveis no telefone, o trabalhador deve entrar na loja de aplicativos de seu smartphone (Android ou IOS) procurar por ‘Carteira de Trabalho Digital’ e baixar a ferramenta.

Com informações do Ministério da Economia