Ingredientes

• 1 lata de leite condensado

• 1 ½ lata medida de leite

• 2 gemas

• 1 colher de sopa de amido de milho

• 1 colher de sopa de margarina

Recheio de chocolate

• 1 tablete de chocolate meio amargo

• 1 lata de creme de leite

• 3 claras em neve bem firme

• 3 colheres de açúcar

Preparo

Para o creme branco, separar um pouco de leite e dissolver o amido de milho. Misture todos os ingredientes, e leve ao fogo mexendo sem parar até engrossar o creme.

Bata as claras em neve bem firme e junte o açúcar aos poucos. Bata mais e reserve para a mousse de chocolate derreta o chocolate no micro-ondas (potência descongelar) ou em banho-maria, misture com o creme de leite. Junte as claras em neve ao chocolate, misturando delicadamente. Por cima do creme branco, espalhe o bis picado e em seguida a mousse de chocolate. Leve ao freezer por duas horas e depois, passe para a geladeira até a hora de servir.