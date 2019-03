Massa

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

• 150 g de margarina

• 1 gema

• 1 lata de creme de leite (sem soro)

• 1 colher (chá) sal

• 1 gema para pincelar

Recheio

• 3 colheres (sopa) de azeite

• 1 cebola picada

• 1 tomate picado

• 1 vidro grande de palmito

• 1/2 xícara (chá) de azeitonas

• 1/2 xícara (chá) de cheiro verde

• 1 pote de requeijão cremoso

• 1 colher (sopa) de farinha de trigo

• Sal a gosto

Preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte o tomate picado e frite. Adicione o palmito, as azeitonas, e o sal. Cozinhe por alguns minutos. Acrescente o requeijão cremoso, o cheiro verde e a farinha.Cozinhe por mais alguns minutos. Deixe esfriar.

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo (reserve um pouco dela), a margarina, o sal, a gema e o creme de leite.

Misture com as mãos (se for necessário, utilize a farinha reservada para dar o ponto). Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos coberta com um pano. A seguir, abra parte da massa com auxílio do rolo. Coloque em assadeira redonda de fundo falso.Coloque o recheio frio.Abra o restante da massa e cubra a torta.Pincele com a gema. Leve ao forno pré-aquecido (210ºc) por 40 minutos.