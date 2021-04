Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O Boqueirão oferece desde março uma nova atração. A Torre de Cronometragem do Parque Náutico, que pode ser vista da Avenida Marechal Floriano e fica lago a dentro, passou a contar com projetores de iluminação cênica que valorizam as formas da edificação a partir do cair da noite.

O Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas implantou no local 13 projetores RGB no entorno da área de madeira e outros seis projetores monocromáticos na estrutura metálica da torre, que tem cor amarela. O serviço também incluiu a instalação de uma nova rede de alimentação de energia elétrica.

“A valorização do monumento que é uma das marcas do Parque Náutico, cartão-postal de Curitiba, celebra a passagem dos 328 anos de fundação da capital paranaense e simboliza nossa esperança de que teremos, em breve, dias melhores, com a vitória completa sobre essa pandemia”, disse Rodrigo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas.

Os projetores RGB instalados na torre permitem alternar a cor da luz que ilumina a edificação ao combinar as cores vermelho, verde e azul. A função coloca o Parque Náutico como mais um local público de Curitiba capaz de difundir as campanhas de conscientização social promovidas em diferentes meses no Brasil.

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba