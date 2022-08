Com o objetivo de gerar representatividade nos seus consumidores infantis, a Lacticínios Tirol focou na inclusão e na diversidade para a criação de personagens próprios da linha Tirol Kids. Antes, o achocolatado da marca era estampado pelo personagem Tirolzinho, que agora ganhou três novos amigos. Além de reforçar o posicionamento da marca, a novidade amplia o leque de utilização nas embalagens.

A personagem Manu é cadeirante, vaidosa, apaixonada por esportes e não tem medo de desafios. Ela possui diversas medalhas que ganhou em competições esportivas. Théo é um menino tímido e super conectado, que adora videogame tecnologia e inovação. Já a Mia, é descolada, corajosa, amiga dos animais e apaixonada por aventura. Todos os nomes foram escolhidos pelos colaboradores da empresa por meio de uma campanha interna de votação.

No planejamento da Linha Kids, a empresa levantou informações sobre produtos infantis, comportamento dos consumidores e tendências de mercado e constatou a necessidade de criar um diferencial que aumentasse a identificação do consumidor com a marca. “A escolha por personagens que representam esta diversidade e inclusão estão muito alinhadas às novas demandas do mercado e dos consumidores, de se sentirem representados nas marcas, de entender as bandeiras e causas defendidas por elas e retratar o nosso mundo real, que é diverso”, afirma o Gerente de Marketing da Tirol, Rodnei Guariza.