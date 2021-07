Com um investimento de R$ 152 milhões, a Tirol inaugura a sua primeira fábrica no Paraná, na cidade de Ipiranga, neste dia 07 de julho. Em uma área construída de 33,1 mil m², a unidade fabril será voltada para a produção de leite longa vida (UHT), com capacidade inicial de 600 mil litros por dia, mas com potencial de ampliação para 1,2 milhão de litros e inclusão de outros produtos lácteos.

Considerado o maior investimento industrial já realizado no município, a fábrica da Tirol de Ipiranga vai contribuir com a geração de renda na cidade por meio de 160 empregos diretos, além da ativação de uma cadeia econômica na região com 150 fornecedores diretos, exclusivos para o abastecimento da unidade. “Ipiranga foi escolhida após estudos de diversos fatores, que enxergaram o potencial da cidade na captação do leite e no acesso ao mercado”, afirma o diretor comercial da Tirol, Jossemar Olivo.

Planejada de forma linear, a fábrica é toda otimizada, balanceada e configurada com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. A modernidade do projeto também está presente no Centro de Inovação incorporado na unidade, que conta com uma estrutura voltada para o desenvolvimento de novos produtos. O espaço vai abrigar uma parte da equipe técnica da empresa, que se divide entre Ipiranga e Treze Tílias.

Segundo Olivo, o Paraná já é um dos maiores mercados de lácteos da empresa e este investimento faz parte dos planos de expansão no estado e na ampliação da distribuição nacional e internacional. A meta é se consolidar como uma das principais indústrias do setor no país.

Detentora de um dos mais completos portfólios do segmento, a Tirol tem um mix de mais de 150 produtos, distribuídos entre leites, achocolatados, iogurtes, bebidas lácteas, requeijões, manteigas, queijos, cremes de leite, doces de leite e leites condensados.

Atualmente, além da unidade fabril de Ipiranga, a Lacticínios Tirol possui fábricas em Treze Tílias, Pinhalzinho e Chapecó, em Santa Catarina.

SERVIÇO:

Em função da pandemia, a inauguração será no formato de Live, que pode ser acessada pelo Youtube da Tirol, no dia 7 de julho, às 15h30.