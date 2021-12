A Lacticínios Tirol é a marca mais lembrada pelos catarinenses na categoria Leite, segundo a Pesquisa Top of Mind realizada pelo Instituto Mapa em parceria com a NSC e apoio da FIESC. Ao todo, são 34 categorias avaliadas, entre as esferas Top População e Top Executivos, que vão premiar empresas que conseguiram se manter ativas e presentes na mente dos consumidores.

A pesquisa não foi realizada em 2020 em função da pandemia e estava sendo aguardada com ansiedade pelas empresas que atuam no Estado. Segundo o diretor comercial e marketing da Tirol, Jossemar Olivo, este prêmio mostra a solidez em qualidade e força da marca. “Em meio a tantos desafios nestes dois últimos anos, ser reconhecido como a marca de leite mais lembrada pelos catarinenses mostra o quanto a Tirol é resiliente e consistente na superação das adversidades com estratégias assertivas e muito trabalho de equipe”.

Neste ano, a empresa inovou ao realizar a maior campanha publicitária da sua história, com o sorteio de R$1 mil por dia durante três meses. Além disso, a Tirol investiu mais de R$150 milhões em uma nova unidade fabril, em Ipiranga (PR). Até então, as unidades fabris da Tirol estavam todas localizadas em Santa Catarina, na cidade de Treze Tílias, Chapecó e Pinhalzinho.

A empresa foi fundada em 1974 na cidade de Treze Tílias (SC) e iniciou com uma captação próxima de 80 litros diários. No final do primeiro mês, a produção chegava a 200 litros e a empresa contava com pouco mais de 10 colaboradores. Hoje, a Tirol gera 1.800 empregos diretos e possui um dos mais completos portfólios do setor, com um mix de mais de 150 produtos, distribuídos entre leites, achocolatados, iogurtes, bebidas lácteas, requeijões, manteigas, queijos, cremes de leite, doces de leite e leites condensados.