Para os fãs que se deleitaram nesses meses de férias com o filme tido como o final da saga de Guerra nas Estrelas no cinema, há uma amplitude de produtos para completar a paixão pelos heróis clássicos de George Lucas, livros, jogos, desenhos animados, brinquedos e quadrinhos.

Em 1977, logo após a estreia do primeiro filme, a Marvel Comics começou a publicar revistas em quadrinhos da franquia. Inicialmente adaptaram o filme, logo após em novas criações com os personagens centrais, e introduziam novos. O sucesso desta empreitada da Marvel durou até 1987, com o título principal e outras versões mais voltadas para crianças.



A qualidade da equipe artística envolvida e do projeto era tão boa que em 1979 expandiu a produção também para os jornais na forma de tiras. Entre as estrelas havia nomes de peso da indústria como Russ Manning, Steve Gerber, Alfredo Alcala e outros, mas os grandes destaques foram os excelentes Archie Goodwin (textos) e Al Williamson (desenhos).



Willianson, um mestre no domínio da arte do nanquim, encantava com sua arte precisa. Seu estilo casava perfeitamente com a narrativa de Goodwin. Sem nunca ter uma adaptação dos filmes, os enredos das tiras focavam os personagens e cenários entre os filmes da saga, que os aficionados acompanhavam diariamente. As tiras foram produzidas até 1984, somente em 2017 é que ganharam uma coletânea em Star Wars: The Complete Classic Newspaper Comics.