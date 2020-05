Tira criada em 1897 pelo artista alemão naturalizado americano Rudolph Dirks. Inspirada diretamente nas estripulias ilustradas dos personagens Max und Moritz (no Brasil Juca e Chico) do escritor alemão Wilhelm Busch, a tira apresentava os irmãos Hans e Fritz em traquinagens contra os demais habitantes de uma colônia insular alemã na África.



Acumpliciados com animais e uma amiga, as principais vítimas dos garotos eram o preguiçoso e beberrão Capitão, a professora da escola, o velho inspetor da ilha, os bons alunos, e muitas vezes até sua protetora mãe. As peraltices iam desde as mais simples troças, passavam por atos maldosos e chegavam em vingança pelas surras que levavam costumeiramente.



O título foi motivo de disputa judicial de três anos entre o artista e a distribuidora King Features a partir de 1912, com um resultado dos mais curiosos, as duas partes ganharam. O artista pôde levar a tira para outra distribuidora (United), e a King pôde publicar a tira produzida por outros autores. Ambas coexistiram com os mesmos personagens até 1979 com nomes diferentes, o original (Katzenjammer Kids) pela King, e The Capitain and the Kids pela United com Dirks como autor.



Mesmo após a morte do criador a tira continuou pela United com seu filho até 1979. Pela King continuou a partir de 1914 com outros autores, ganhou desenho animado e foi publicada até 2006, sendo até agora a história em quadrinhos mais longeva de todas.