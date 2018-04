Depois de muita expectativa foi entregue na manhã desta quinta feira santa, dia 29 as alças e também o acesso à trincheira da Ceasa. Num clima de euforia e de “até que enfim” a enorme comunidade de usuários da Central de Abastecimento e a população desta imensa região pode fazer uso desta obra situada no cruzamento da rua Hasdrubal Bellegard, com o prolongamento da Linha Verde, ou seja, com a BR 116.

O evento fo conduzido sob o comando do governador Beto Richa e do prefeito Rafael Greca, o administrador Regional João do Suco, o presidente da Ceasa Natalino Avance de Souza; do Sindaruc, o presidente Paulo Salesbran e o diretor Volni José Vieira.

A partir de agora a população passa a utilizar esta estrutura com a expectativa de um novo fôlego para quem mora e trafega pela região.

Aproveitando a oportunidade, foi inaugurado o Espaço Ceasa Cidadania e Saúde, instalado pela Central na entrada da unidade de Curitiba e anunciada a construção de um novo posto de saúde em espaço cedido pela Ceasa para atendimento da região e a finalização do acesso ao viaduto da Vila Pompeia. É bom lembrar que ainda faltam outros acessos na região que foram prometidos quando da duplicação da 116 que isolou algumas áreas. Uma trincheira na rua Vereador Angelo Burbello, ligando Tatuquara e Umbará e travessia na Eletrosul.