Começou hoje, 16/4, a terceira fase do Fala Curitiba, o programa de consultas públicas da Prefeitura. Na fase serão detalhadas as prioridades coletivas eleitas pela população nas etapas anteriores. Serão 57 reuniões nos bairros até 26 de junho, sempre à noite, a pedido da população.

Todas as reuniões são públicas e seguem o mesmo padrão de trabalho. Começam com a apresentação do programa e de suas etapas. Em seguida, há divisão dos grupos para detalhamento de cada tema eleito como prioridade nas fases anteriores.

“O povo escolhe, detalha e elege as prioridades da sua região”, diz Alexandre Jarschel de Oliveira, presidente do Imap, órgão gestor do programa. Ele exemplifica. “Se o tema eleito foi drenagem agora é a vez de definir em qual rua ou região a obra precisa ser feita”, explicou.

Nas duas primeiras fases do programa, foram definidos os temas macro, com evidência para: unidades de saúde, creches (CMEIs), transporte coletivo, Guarda Municipal, limpeza pública e drenagem. Acompanhe as demandas prioritárias em cada regional:

http://falacuritiba.curitiba.pr.gov.br/index.php/temas-prioritarios-2018-ldo/

Nos encontros do Fala Curitiba também participam representantes das secretarias municipais e da administração direta e indireta, que além de representar as instituições, esclarecem as dúvidas da população.

Todas as informações, prioridades, calendário completo e atualizado estão em

falacuritiba.curitiba.pr.gov.br/index.php/agenda-fala-curitiba-2018-2/