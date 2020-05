Começa na segunda-feira (11/5) a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra gripe. Passam a ser vacinados também as crianças de 2 a 6 anos incompletos – 5 anos, 11 meses e 29 dias –, professores, mães no pós-parto até 45 dias e pessoas acima de 55 anos de idade.

Com a inclusão dos novos grupos, estão contemplados todos os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue com as medidas evitar aglomerações e assegurar medidas de prevenção ao novo coronavíru. A médica infectologista da SMS, Marion Burger alerta que pessoas com sintomas gripais não devem tomar a vacina.

“Quem estiver com algum sintoma de infecção respiratória deve manter o isolamento e esperar a melhora do quadro de saúde para se imunizar”, orienta Marion.

Pessoas que fazem parte do público alvo da primeira e da segunda fases da campanha que não tenham se vacinado, ainda podem buscar a imunização nos pontos de vacinação (veja endereços abaixo). A campanha deve ir até 22 de maio.

Até o dia 5 de maio, Curitiba já aplicou 293.921 doses, sendo a cobertura em idosos de 96,3% e em profissionais de saúde 90,4% de Curitiba. A meta é imunizar 90% de cada público alvo.

Onze unidades de saúde: quem deve vacinar

Para as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes e puérperas até 45 dias a vacina contra a gripe será feita nas 11 unidade de saúde que estão funcionando para vacinação de rotina.

Segundo a secretária municipal da Saúde (SMS), Márcia Huçulak, além de evitar aglomerações a iniciativa também tem como objetivo fazer a atualização vacinal completa.

“Mesmo em momento de pandemia as vacinas da rotina não devem ser esquecidas. Vamos aproveitar a campanha para atualizar a carteirinha das nossas crianças e gestantes”, esclarece a secretária.

Regional BAIRRO NOVO (7h às 19h)

US São João Del Rey – Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado

Regional BOQUEIRÃO (7h às 19h)

US Visitação – Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Regional BOA VISTA (7h às 19h)

US Pilarzinho – Rua Amauri Lange Silvério, 1251 – Pilarzinho

US Bacacheri – Av. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

Regional CAJURU (7h às 19h)

US Iracema – Rua Prof. Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Regional CIC (7h às 19h)

US Campo Alegre – Av. das Indústrias, 1749 – CIC

Regional MATRIZ (7h às 19h)

US Mãe Curitibana – Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco

Regional PINHEIRINHO (7h às 19h)

US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Regional PORTÃO (7h às 19h)

US Santa Quitéria 2 – Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quitéria

Regional SANTA FELICIDADE (7h às 19h)

US Bom Pastor – Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Regional TATUQUARA (7h às 17h)

US Santa Rita – Rua Adriana Zago Bueno, 1350 – Tatuquara

Dez pontos externos: quem deve vacinar

Já os demais públicos – pessoas acima de 55 anos, profissionais de saúde, doentes crônicos, transplantados, imunossuprimidos, motoristas e cobradores, caminhoneiros, professores e pessoas com deficiência – deverão se vacinar em um dos dez postos externos de vacinação:

Regional BOA VISTA (9h às 17h)

Paróquia São João Batista – Rua Guilherme Ilhenfeldt, 1040 bairro – Tingui

Regional BAIRRO NOVO (9h às 17h)

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo). Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado

Regional BOQUEIRÃO (9h às 17h)

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Regional CAJURU (9h às 17h)

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru

Regional CIC (9h às 17h)

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2.570

Regional SANTA FELICIDADE (9h às 17h)

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Regional MATRIZ (9h às 17h)

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Regional PINHEIRINHO (9h às 17h)

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO (9h às 17h)

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Regional TATUQUARA (9h às 17h)

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100