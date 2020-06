Terapeuta

Paula Gaudeda

CTSL – 00644

99912-7707

O que são essas terapias? Elas funcionam? Há comprovação científica? Então, vamos lá!

As PICs são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, como depressão, ansiedade, hipertensão. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre a medicina tradicional e as práticas integrativas e complementares. Além disso cresce o número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais.

No site do Ministério da Saúde é possível encontrar quais são essas práticas e quais municípios oferece no SUS. Dentre ela encontramos a Aromaterapia, a Constelação Familiar Sistêmica, Terapia com Florais. Embora as Barras de Access não esteja presente no site governamental, é uma prática que está sendo muito procurada no tratamento de diversas doenças.

O que são essas Barras de Access?

As Barras de Access são um conjunto de 32 pontos na cabeça que, quando tocadas gentilmente, estimulam uma mudança positiva no cérebro e desfragmentam os componentes eletromagnéticos causados por estresse, pensamentos e emoções. Atualmente é uma técnica usada em empresas, escolas, e até em presídios no mundo todo para promover mais saúde e bem-estar. Os efeitos das Barras de Access são comprovados cientificamente e são únicos em cada pessoa e diferem de sessão para sessão. As Barras contribuem nas seguintes questões:

• Melhora a condição física;

• Maior clareza mental e redução do estresse;

• Aumento significativo nos sentimentos de alegria, felicidade, gratidão, bondade e paz, além de auxiliar na comunicação;

• Maior relaxamento e efeitos em enxaquecas e insônias;

• Melhora nos ataques de pânico, depressão TDAH e TOC

• Maior conscientização intuitiva.

Como as Barras de Access estão presentes em mais de 173 países, centenas de milhares de pessoas usufruem as sessões em todo o mundo e todos os anos.

Fonte: www.accessconsciousness.com/bars

www.saude.gov.br