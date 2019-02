A tempestade que se abateu sobre a região nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro assustou muita gente e também fez muitos estragos na cidade. O acidente mais grave que tivemos notícia foi a queda de uma pinheiro ao lado da Unidade de Saúde Xapinhal, no Sítio Cercado onde também alguns fios elétricos foram atingidos.

Aqui, com a ajuda de lideranças da Vila Xapinhal estamos registrando os estragos e também mostrando um vídeo onde é possível assistir o movimento de outros pinheiros existentes nas imediações que também correm o risco de ser derrubados com ventos deste porte.

A comunidade também registrou a presença do Administrador Regional e sua equipe, onde se comprometeu de fazer uma avaliação para levantar os riscos de queda das demais araucárias. Este é o terceiro caso de queda, sendo que um atingiu uma casa e este atingiu dois carros, sendo totalmente destruído. Felizmente nenhuma pessoa foi atingida.

A preocupação da comunidade é grande, pois não sabe o que pode acontece quando vier o próximo vendaval.

Vale também registrar a pronta iniciativa da comunidade, que depois do atendimento dos bombeiros que cortaram a árvore, vendo a sujeira que ficou espalhada pela rua, tomaram a iniciativa de fazer um mutirão para limpeza. Não quiseram esperar o tempo da prefeitura que sempre precisa acionar suas equipes de trabalho, ou transferir de outro local onde estejam atuando. Parabéns aos dedicados e dedicadas que tomaram a frente. São lideranças dedicadas que trabalham com o objetivo de “fazer da Vila Xapinhal a mais desenvolvida em relação ao Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, de toda região e quem sabe a de Curitiba”.

Obrigado ao Alex e à Iracy pela informação e pelas fotos.

Assista aqui o vídeo da tempestade.