Atividade de férias do Shopping Total insere as crianças no universo da alimentação saudável com Branca de Neve, adivinhação de sabor às cegas e aulinha de montagem de pratos divertidos

Que tal aproveitar as férias para fazer a criançada descobrir que comer fruta pode ser uma grande diversão? No espaço “As Aventuras das Frutas” do Shopping Total os pequenos aprendem de forma lúdica e interativa que é possível transformar a hora da refeição em uma grande festa. Em sua primeira semana de atividade, mais de 500 crianças já desvendaram os benefícios e sabores de uma alimentação saudável.

O espaço conta com uma divertida oficina para montagem de pratos decorativos em formatos de leãozinho, centopéia, flor e peixinho, teatro de fantoche e adivinhação de sabor às cegas. Aos finais de semana, as crianças recebem a visita da Branca de Neve e batem um papo saboroso sobre os cuidados com a alimentação. Para a brincadeira continuar em casa são entregues livrinhos de colorir com informações nutricionais das frutinhas.

“O contato com a fruta na montagem dos prato faz com que a criança estabeleça uma relação mais próxima com o alimento. Várias mães nos contam que os filhos passaram a comer algo que antes não queriam nem provar e que depois de participarem das nossas atividades pedem para montar os bichinhos de frutas com a família” comenta Daniela Leal, gerente de marketing do Shopping.

O espaço “As Aventuras das Frutas” funciona das 14h às 20h e recebe crianças de 1 a 12 anos. As brincadeiras acontecem de hora em hora e tem duração de, aproximadamente, 20 minutos.

Serviço:

“As Aventuras das Frutas”

Local: Shopping Total Curitiba

Data: de 10 a 31 de janeiro

Horário: das 14h às 20h

Valor : R$ 5,00

Indicação etária: Crianças de 1 a 12 anos