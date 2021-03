A crase continua como campeã de dúvidas dos curitibanos que procuram o Telegramática. Criado em 1985, o serviço da Prefeitura de Curitiba esclarece a população sobre o uso da Língua Portuguesa.

O serviço completa 36 anos de existência com quase 1,6 milhão de atendimentos, entre perguntas sobre ortografia, verbos, pontuação e acentuação.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que os consultores do Telegramática contam com um acervo para consulta de centenas de livros, entre gramáticas e dicionários de sinônimos e antônimos, etimologia, folclore, linguística e regência, além de publicações sobre administração, finanças, moda, informática, telecomunicações, assuntos jurídicos e outros idiomas.

A servidora Rosana Wippel relata que, além da crase, estão no topo da lista de dúvidas o uso do hífen e as mudanças que vieram com o acordo ortográfico, resultante de um tratado internacional com objetivo de criar uma ortografia unificada para o português.

Contato: (41) 3218-2425 de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.