Conhecida por ser uma vitrine para o varejo e por lançar as principais tendências para o segmento, a Apas Show começa hoje (16) após dois anos sem ser realizada presencialmente em função da pandemia. Desde a sua última edição, os supermercados brasileiros passaram por uma verdadeira revolução, com o crescimento do e-commerce e a adoção de novas tecnologias para gestão, eficiência e produtividade. Pensando em transformar ainda mais a experiência de compras do consumidor, a RP Info montou um supermercado tecnológico, denominado de Espaço HIPELAB, com as novidades que devem invadir o varejo em um futuro breve.

No estande da empresa, os visitantes receberão um vale-presente SigaCred para usar no Espaço e testar as novidades em uma compra real. Entre as tecnologias está o Carrinho Inteligente da Nextop, que identifica, soma e recebe o pagamento das compras, tudo feito pelo próprio cliente. Outro destaque é o pagamento por reconhecimento facial da SigaCred, que oferece soluções em serviços financeiros ao varejo.

Ainda pensando em facilitar as compras, a RP Info apresentará a tecnologia de Mapa de Calor da Proc, que detecta a movimentação dos clientes dentro da loja para identificar as rotas e os setores mais e menos movimentados, por exemplo. Com essas informações, os varejistas conseguem testar layouts, identificar os locais que precisam de mais atenção, redimensionar o mix e repensar suas estratégias para alinhar a loja de acordo com os anseios e necessidades do consumidor.

O Espaço foi idealizado para apresentar o HIPELAB, um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do HIPE Innovation Center, que tem a RP e a SigaCred como sponsors. Localizado em Curitiba, no coração do Vale do Pinhão, o HIPE é o único ecossistema de inovação que fomenta e investe em todo o ciclo empreendedor para o varejo.

“Na Apas, vamos mostrar que o supermercado do futuro já é presente e que ele é a junção da inteligência de mercado com a criatividade e a tecnologia. Os nossos softwares utilizam inteligência artificial e automação para elevar a produtividade, a eficiência e a assertividade nas tomadas de decisão. Além disso, os ERP’s da RP Info são compatíveis com as últimas tecnologias do mercado, o que permite que um supermercado incorpore inovações com mais praticidade”, afirma o diretor comercial da RP Info, Tiago Nascimento.

A RP Info está localizada no Pavilhão Branco, no estande 400.