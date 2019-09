O Teatro Sesi Portão recebe no dia 14, das 14h às 18h, mais uma edição do projeto Tardes Brincantes. Uma ação que oferece atividades gratuitas para as famílias, como: contação de histórias, oficinas e espetáculos teatrais.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:

Histórias à Brasileira

Com Rodrigo Hayalla ( das 14h às 15h)

O contador Rodrigo Hayalla apresenta textos do livro “Histórias à Brasileira”. A obra traz histórias populares recontadas ao estilo brasileiro pela autora Ana Maria Machado, como: “Festa no Céu”, “A Moura Torta”, “A galinha que criava um ratinho”, “João Bobo”, entre outras. As narrativas são contadas de maneira lúdica, tendo como efeitos musicais instrumentos artesanais.

OFICINA:

Construindo o Boi

Com Ali Freyer ( das 15h às 17h)

O intuito da oficina é apresentar a narrativa “O Boi de Catirina” – como registrada por Ilan Brenman no livro “Silêncio – Doze Histórias Universais sobre a Morte”. Tendo como ponto de partida a obra, Ali Freyer vai introduzir os participantes no universo dos diversos folguedos populares brasileiros que se originam a partir das festas de boi, como: O Boi Bumbá, o Bumba meu Boi, o Boi de mamão, o Boi de Reis… A atividade mescla jogos, cantigas populares e a construção de um boi de sucata.

ESPETÁCULO:

O que é que a Maria tem?

Com Cia Analgésica ( das 17h às 18h)

O que é que a Maria tem? Ao ouvir essa pergunta, a pequena Maria se põe a investigar quais são as suas qualidades, seus desejos, suas ideias. Dessa forma, começa a descobrir a si mesma por meio dos encontros com o outro. O espetáculo, que metaforiza a formação identitária e o respeito às individualidades, tem seu percurso desenhado a partir de um estudo sobre a vida e a obra de Carmen Miranda, cujo verdadeiro nome era Maria! Uma das principais artistas do século XX, Carmen é um nome importantíssimo para a construção e discussão de uma identidade brasileira, e vários elementos de sua biografia são apropriados para a construção dessa peça da Cia Analgésica, um espetáculo cheio de cor e música, que mescla a presença de atores e bonecos que exigem técnicas diversas de manipulação.

Datas: 14 de setembro

Horário: das 14h às 18h

Duração: 5 horas

Classificação: livre

Valor: gratuito

Local: Teatro Sesi Portão

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Observação: retirar ingresso com 1 hora de antecedência (sujeito a lotação)