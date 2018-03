No dia 30 de abril, acontecerá no Santuário da Divina Misericórdia o teatro da Paixão de Cristo.

Será a primeira vez que a encenação será realizada no local.

Convidamos toda a Comunidade para prestigiar esse lindo evento.

Santuário da Divina Misericórdia

Telefones: 3149-7560 / 99716-4198