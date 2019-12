Pelo terceiro ano consecutivo, o valor da taxa de coleta de lixo de Curitiba não será reajustado. Para 2020, a Prefeitura manterá os mesmos valores de 2018. Isso se deve ao empenho para a diminuição dos custos do serviço.

Valores

Para quem paga, a taxa de lixo residencial é de R$ 275,40 por ano, o que representa um custo diário de R$ 0,75. Porém, mais de 89 mil imóveis já têm a redução de 50% no valor da taxa de coleta de lixo. São os casos das residências de até 70m², tipo simples de construção e com Valor Venal de até R$ 140 mil. Para esses imóveis, o valor da taxa em 2019 foi de R$ 137,70, ou o equivalente a R$ 0,37 por dia.

A taxa de coleta de lixo será encaminhada ao contribuinte com o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), a partir da primeira semana de janeiro de 2020.