O Tatuquara vai ganhar um terminal de ônibus e a obra já está em processo de licitação, informou o prefeito Rafael Greca na sexta-feira (23/05), em reunião com gestores dos núcleos das secretarias municipais na Rua da Cidadania da regional.

Além do terminal, que será construído na lateral da Rua da Cidadania, o prefeito anunciou que vai pedir ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippuc) um projeto para construir três canchas poliesportivas, uma delas coberta.

“Aos poucos estamos transformando Curitiba em um lugar melhor para viver. As Ruas da Cidadania têm que cumprir esta função, a de olhar as pessoas de frente”, disse o prefeito, no encontro que faz parte do projeto Prefeitura nos Bairros.

Ampliação da escola

Greca também pediu a ampliação da Escola Municipal Joana Raska, que não tem salas suficientes para atender a demanda crescente de alunos. O prefeito também a construção de um vestiário com chuveiros para que as crianças tenham orientações básicas de higiene.

Ao ouvir o relato do supervisor do Núcleo de Educação, Claudinei Alberto, sobre a dificuldade para transportar crianças com necessidades especiais até o bairro Caximba, o prefeito mandou providenciar uma van que supra a necessidade. Sobre a demanda por mais professores, Greca explicou que a Prefeitura está convocando 495 novos professores para atender a rede municipal.

O prefeito pediu para que seja implantado o projeto Jardins de Mel, de abelhas sem ferrão, nas escolas que tenham bosque nas proximidades. “É instrutivo para as crianças e uma necessidade para a sociedade salvar a abelhas da extinção, para a comida não acabar, já que são as abelhas são responsáveis pela diversificação dos alimentos através da polinização”, disse o prefeito.

Queda na mortalidade infantil

O prefeito ficou muito satisfeito em saber que as ações da Secretaria de Municipal de Saúde conseguiram reduzir a mortalidade infantil na região. De acordo com a supervisora Luciana Kusman, as mortes de crianças, que em 2016 chegavam a 27, caíram para 18 em 2017. Nos primeiros cinco meses do ano, foram registrados sete óbitos.

Luciana também relatou que a área de saúde colhe bons resultados com os mutirões de especialidades. Periodicamente, um médico especialista vai até a regional e examina os casos, com o corpo clínico das unidades de saúde, para dar acompanhamento. “Adotamos este sistema porque a população não tem condições de buscar atendimento fora daqui”, explicou Luciana.

Para melhorar os indicadores de saúde, o prefeito autorizou a implantação de torneiras comunitárias na Caximba.

Perfil multidisciplinar

Diante da dificuldade que o núcleo da Secretaria do Urbanismo enfrenta por falta de profissionais, o prefeito sugeriu que sejam formados grupos de servidores multidisciplinares de outras áreas, que desempenhem esta função após receber treinamento específico. A supervisora Patrícia Monteiro disse que são feitas cerca de 420 vistorias em terrenos baldios na região e que o foco é não deixar acumular lixo nos locais.

Para driblar a carência de pessoal, o núcleo da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude do Tatuquara investe no convênio com a Universidade Araucária e a PUC. “Conseguimos ampliar o atendimento sem onerar a nossa estrutura”, relatou o supervisor Elton Stais.

Agradecimentos

Greca também recebeu os agradecimentos da moradora Sirlei Félix. Ela havia encaminhado uma solicitação para limpeza de um terreno público, que estava tomado pelo mato, com lixo e por usuários de drogas. Com a ação da Prefeitura, a paz foi restabelecida no local.

O morador Casarin também foi dar um abraço no prefeito, agradecer pela Prefeitura ter cedido uma área no Campo do Santana para um campo de futebol. Ele também fez um convite ao prefeito para um festival de música sertaneja que acontece neste sábado (26/5) no Salão da Paróquia Santana.

Participaram do encontro no Tatuquara o administrador regional Jadir da Silva Lima, a coordenadora do projeto Bairros na Prefeitura, Rafaella Munhoz da Rocha, e Airton Sozzi Júnior, superintendente da Secretaria do Governo Municipal.

A Regional Tatuquara engloba também os bairros Campo do Santana e Caximba.