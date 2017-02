A instalação interativa e os espetáculos levam o público a viajar pelos caminhos da imaginação numa fascinante aventura

Do ida 4 de março a 30 de abril, grupo Os Tapetes Contadores de Histórias levam ao teatro Caixa Cultura Shtim Shlim – O sonho de um aprendiz. Indo além de uma peça teatral, Shtim Shlim mergulha na história inspirada em conto popular do norte da África, açiando teatro à contação de histórias, com a presença de grandes objetos feitos com tecidos coloridos.

Interativa, a instalação permite percorrer o cenário de tapetes e ouvir a história aomesmo tempo. Aos sábados e domingos, tem também a performance dos atores Cadu Cinelli, Edison Mego, Rosana Reátegui e Warley Goulart, que narram as aventuras do jovem herói Shtim Shlim.

Programação completa veja no site da Gazeta do Bairro ou no site oficial: http://tapetescontadores.com.br

Programação

INSTALAÇÃO INTERATIVA SHTIM SHLIM

Data: 5 de março a 30 de abril (terça a domingo)

Horário: 10h às 20h, de terça-feira a sábado. Aos domingos, das 10h às 19h.

ESPETÁCULO SHTIM SHLIM (visitação espontânea)

Data: 4 de março a 16 de abril (aos sábados e domingos)

Horário: 17h (com retirada dos ingressos 30 minutos antes)

ESPETÁCULO SHTIM SHLIM (público agendado)

Data: 7 de março a 14 de abril

Horário: às terças e quartas-feiras, às 14h, às quintas e sextas-feiras, às 9h30 (agendamento pelo e-mail [email protected])

OFICINA “A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS”, COM INNO SORSY

Data: 7 a 10 de março (terça a sexta-feira)

Horário: das 17h às 20h

Inscrições: de 1 a 5 de março pelo e-mail [email protected] (vagas limitadas)

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 16 anos

RODA DE CONVERSA, COM CADU CINELLI

Data: 7 de abril (sexta-feira)

Horário: das 17h às 19h (interessados devem chegar 30 minutos antes para retirada de senhas; vagas limitadas)

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 16 anos

OFICINA “ATELIÊS DE HISTÓRIAS: OFICINAS SOBRE A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS”, COM CADU CINELLI

Data: 18 a 21 de abril (terça a sexta-feira)

Horário: das 17h às 20h

Inscrições: de 12 a 16 de abril pelo e-mail [email protected] (vagas limitadas)

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Galeria Mezanino – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Informações: (41) 2118-5114 e (41)2118.5427