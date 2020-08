Com design inovador, peça surge como importante complemento ao ritual de desinfecção dos calçados por garantir a retenção do líquido higienizante

Qual estratégia você adotou para garantir a limpeza do calçado contra a Covid-19 na entrada da sua casa ou da sua empresa? Colocou panos encharcados de líquido sanitizante? Encheu os capachos de água sanitária até transbordar? Para evitar estas táticas improvisadas e como forma de levar mais praticidade a todo ritual de desinfecção, o tapete sanitizante surgiu como um importante aliado, que oferece até 90% de eficácia na higienização.

Com design inovador, ele funciona como uma “bandeja” de produto para desinfecção. A ideia é que o consumidor aplique no tapete a mistura de 1 litro de água e 3 colheres de água sanitária, solução certificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Por contar com uma borda elevada e vedante que assegura a retenção do líquido, o produto garante a limpeza dos calçados e organização na entrada de casa ou dos estabelecimentos. Produzido em vinil, possui tramas entrelaçadas que retém a sujeira e faz com que a solução concentrada sobressaia no tapete conforme a pessoa pise com o calçado. “Assim a solução não vaza e fica mais tempo desinfetando o sapato. Isso vai trazer saúde para a família e vai deixar todos os germes e sujeira fora de casa”, explica o biomédico Roberto Martins Figueiredo, o ‘Dr. Bactéria’.

Para garantir a eficácia na higienização, indica-se que o tapete sanitizante fique na área externa das casas ou comércios. Próximo a ele deve ser colocado um outro capacho para secar os calçados, após a desinfecção. O item deve ser lavado diariamente. O consumidor também precisa ficar atento na reposição da solução sanitizante a cada três horas. Além disso, é necessária atenção à concentração de cloro que deve ser de 2% a 2,5%, conforme indicado pela OMS, e é importante que ela seja diluída em água.

Produzido pela Kapazi, líder brasileira no mercado de tapetes e capachos, o sanitizante é fruto da união de dois produtos: o vinil, que oferece a base de PVC com as tramas entrelaçadas; com a borda flex, produzida em borracha e sem emendas. Para atingir o modelo atual, a empresa realizou dezenas de testes que asseguraram a eficácia na desinfecção, retenção de líquido, zero desgaste, durabilidade com abrasivo, resistência às ações do tempo, entre outros. “É momento de cuidarmos de nós, da nossa família e do próximo, por isso, desenvolvemos esse produto que integra os demais equipamentos de proteção individual atuais, como as máscaras ou o álcool em gel. Procuramos oferecer uma simples solução e que seja de baixo custo para que todos possam ter acesso e garantir a segurança de toda a comunidade”, afirma Jonathan Kapazi, diretor comercial da empresa

Disponível para residências nos tamanhos 38×58 centímetros, e para empresas nas dimensões 70×100 centímetros e 90×130 centímetros, o tapete sanitizante já está disponível nas principais lojas do país, em pontos e venda físicos e on-line. O produto também está disponível no www.kapazionline.com.br.

Vídeos institucionais Tapete Sanitizante Kapazi:- https://www.youtube.com/watch?v=UOpF-yzrroQ