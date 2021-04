Com o objetivo de colaborar com o Paraná para enfrentar esta crise de saúde em função do agravamento da pandemia, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) mobilizou o setor do estado para a compra de respiradores e monitores para a UTI. Praticamente R$ 700 mil foram arrecadados por 34 redes supermercadistas, o que possibilitou a compra de 28 monitores para UTI e 4 respiradores, conforme demanda repassada pelo Governo. O repasse será realizado conforme a demanda.

“Supermercados de diversos portes e de diversas regiões participaram desta mobilização, o que demonstra o quanto é importante que o setor privado se una para ajudar a população no enfrentamento da Covid”, afirma o presidente da Apras, Carlos Beal.

Além destas doações, desde o início da pandemia, as redes supermercadistas do estado estão doando alimentos, máscaras e materiais de higiene e limpeza, além de estreitar a parceria com o poder público em projetos e ações sociais.

Relação dos supermercados participarantes:

Agricer

Angeloni

Araupack

Bahniuk

Bavaresco

Bom Dia

Camilo

Canteri

Center Supermercados

Comercial Zonta

Condor Super Center

CSD

Dalpar

Festval

Irmãos Muffato

Ítalo

Jacomar

Molinis

Muffatão

Paraná Supermercados

Rickli

Saviski

Supermercado Boza

Supermercados Cisne

Supermercado Cristal de Tibagi

Supermercados Irani

Supermercados Ivasko

Supermercado Larissa

Supermercado Tissi

Supermercado Vilagge Paulista

Supermercado Trento

Superpão

Tozetto

Verona