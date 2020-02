A obra, desenvolvida pela Cátedra Ozires Silva com apoio da Agência Curitiba e do ISAE Escola de Negócios, pode ser adquirida no site da Amazon

CURITIBA, 14/02/2020 – Com o intuito de criar e inspirar novos empreendedores, a Cátedra Ozires Silva, com apoio da Agência Curitiba e ISAE Escola de Negócios, acaba de lançar o livro “Startups e o Ecossistema Empreendedor Curitibano”, organizado por Fernando Antonio Prado Gimenez, John Jackson Buettgen e Maíra Oliveira Ruggi. A obra aporta o espírito empreendedor de jovens sonhadores que carregam em sua bagagem ideias arrojadas e o grande desejo de mudar o mundo.

A escolha da cidade se deu graças ao recente surgimento do Vale do Guadalupe, localizado nas proximidades do Terminal do Guadalupe, em Curitiba, que se tornou um polo de startups na capital paranaense. As empresas instaladas na região contam com um perfil jovem e dinâmico e se destacam pelo viés tecnológico e crescimento acelerado. Atualmente, o Vale do Guadalupe conta com várias startups e emprega mais de 1.100 pessoas, muitas delas vindas de outras cidades brasileiras encantadas pelo perfil inovador de Curitiba.

“O livro é uma forma de dar maior visibilidade às startups curitibanas que desempenham papel social fundamental no contexto da nossa cidade, impactando a vida das pessoas e criando soluções que podem revolucionar o mundo”, celebra Norman de Paula Arruda Filho, presidente do ISAE Escola de Negócios e um dos fundadores da Cátedra.

A obra, quinta publicação da Cátedra Ozires Silva, conta a trajetória de oito startups curitibanas: Adam Robo, Contabilizei, Ebanx, GoEpik, Laura Network, MadeiraMadeira, Olist e Smartgreen. O Ebanx, por exemplo, ganhou destaque nacional ao ser o primeiro unicórnio (startup avaliada em um bilhão de dólares) do Sul do Brasil. A empresa surgiu em 2012 processando cross-border (transfronteiriços) para negócios como Airbnb, AliExpress, Pipedrive, Spotify, Uber e Wish. Atualmente, a fintech conecta mais de 50 milhões de pessoas com mais de mil sites internacionais por meio de métodos de pagamento.

