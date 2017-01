• 1 lata de leite condensado

• 1 lata de creme de leite

• 1 gelatina(qualquer sabor)

Preparo: Faça a gelatina normalmente e não leve a geladeira. Depois de pronta, ainda quente, coloque no liquidificador junto com o leite condensado e o creme de leite. Bata bem. Depois leve ao congelador em um refratário tampado para não formar blocos de gelo. Depois de congelado, retire do congelador e bata na batedeira para ficar cremoso. Volte para o congelador. Espere gelar e sirva.