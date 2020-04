A FUNPAR e a UFPR, com o apoio da Promotoria das Fundações do Ministério Público do Paraná, convidam a sociedade para participar da campanha de arrecadação de fundos que irão auxiliar o Poder Público no combate ao COVID-19. O projeto intitulado “Grupo de Fortalecimento do Terceiro Setor em Face da Pandemia do Novo Coronavírus” também reúne Promotorias de Justiça do Ministério Público; Comissão do Terceiro Setor da OABPR; Universidades; Instituto GRPCOM e outras fundações e associações da sociedade civil organizada com sede no Estado.

As arrecadações irão compor dois fundos com objetivos distintos: um de apoio às demandas emergenciais na área da saúde do Governo Estadual e do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR; e outro para fomentar ações de assistência social pré-existentes em órgãos públicos especializados. Toda quantia captada será administrada exclusivamente por um Comitê Gestor, que terá a missão de decidir e fiscalizar a aplicação dos recursos. Este grupo será composto por representantes da UFPR, pela Direção Executiva da FUNPAR e por membros indicados entre as entidades representativas do terceiro setor. Toda comunidade também pode fiscalizar o montante arrecadado e a destinação do dinheiro determinada pelo Comitê, basta acessar o Portal da Transparência no site da FUNPAR.

Ao final da pandemia, a Fundação publicará a prestação de contas no seu site institucional e enviará o mesmo documento aos parceiros deste projeto. No caso de ainda existir saldo de recursos no encerramento das ações de combate à pandemia, a FUNPAR encaminhará ofício detalhado ao Comitê Gestor para que este decida o destino a ser dado aos recursos, sempre respeitando o objetivo do Fundo para qual o dinheiro foi doado.

Portanto, seja um voluntário nesta causa que reúne solidariedade com transparência e controle social, escolha um dos Fundos abaixo e faça sua doação:

1) APOIO ÀS INICIATIVAS NA ÁREA DA SAÚDE:

– COVID-APOIO À SAÚDE

FUNPAR – CNPJ 78.350.188.0001-95

Banco ITAÚ – 341

Agência: 4012

Conta-Corrente: 43150-0

2) APOIO ÀS INICIATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

– COVID-APOIO SOCIAL

FUNPAR – CNPJ 78.350.188.0001-95

Banco ITAÚ – 341

Agência: 4012

Conta-Corrente: 43151-8

ACESSO RÁPIDO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNPAR:

– Apoio à Saúde:

>> Doações recebidas (extrato das receitas e despesas)

>> Investimentos realizados (descrição do valor, material, Razão Social e CNPJ do beneficiário)

– Apoio às Ações Sociais:

>> Doações recebidas (extrato das receitas e despesas)

>> Investimentos realizados (descrição do valor, material, Razão Social e CNPJ do beneficiário)

ATENÇÃO – As doações não podem ser abatidas do cálculo do Imposto de Renda e existe a possibilidade de realizá-las de forma anônima, mediante simples depósito ou transferência. Dúvidas, sugestões e reclamações acesse a Central de Ouvidoria da FUNPAR e encaminhe sua mensagem: http://www.funpar.ufpr.br/ouvidoria