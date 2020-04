Diante desse momento de crise na saúde e economia do Brasil e do mundo, a Missão Social, instituição mantida pelo Social Bank e ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inicia o projeto ‘Cesta Social Digital’, por meio da campanha ‘Doe Solidariedade, é momento de ser humano’, com o objetivo de garantir que mais de mil famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica sejam beneficiadas com um crédito mensal para comprar alimentos e outros itens de primeira necessidade. As primeiras famílias que tiveram sua renda afetada pela crise, como é o caso de trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e pessoas desempregadas, que estão cadastradas nas ONGs parceiras, começam a receber nesta semana as cestas já doadas até o momento.

A seleção das famílias aptas a receberem o benefício é feita a partir de instituições parceiras, como ONGs, projetos sociais e associações que já atuam com famílias em situação de vulnerabilidade social. Entre as instituições parceiras, estão: ABC do Glória, Ação Moradia, ACRU – Associação de Catadores e Recicladores de Uberlândia, APARU – Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Assembleia de Deus Tibery, CCAU – Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia, Casa Santa Gemma, Congregação Cristã Tocantins, Instituto Ipê Cultural, Microempreendedores da Virada Cultural, Pastoral Social da Catedral Santa Terezinha, Projetos Sociais Estação Vida, RME – Rede Mulher Empreendedora, SOS Mulher e Família, TAARE – Trabalho de Apoio e Assistência aos Refugiados Estrangeiros, Associação de Moradores do Bairro Pequis e Base Missionária Reino das Ruas.

Por meio da conta digital Social Bank, as famílias beneficiadas receberão o valor equivalente a duas cestas por mês, durante três meses, para suprir seus gastos básicos durante o surto do Covid-19. Cada cesta digital custa R$50,00 e alimenta uma família de 5 pessoas por 15 dias. Segundo o diretor de Propósito e Pessoas do Social Bank, Alonso Neto, é hora de todos trabalharem para uma sociedade mais colaborativa. “Gerar impacto social é um dos nossos objetivos, principalmente neste momento em que muitas famílias estão sofrendo com as consequências do isolamento social. Temos o dever de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades que estamos envolvidos, e cabe a nós como empresa fazer a nossa parte para amenizar as dificuldades sociais, em especial junto às famílias mais vulneráveis neste período”.

Quem desejar contribuir com a iniciativa, pode fazer a doação das cestas, a partir de R$50,00, pelos seguintes meios:

Pessoas e empresas que já utilizam os serviços do ecossistema financeiro Social Bank, podem contribuir diretamente pela conta digital. No aplicativo Social Bank, para contas de pessoa física, ou no Internet Banking para contas corporativas, acesse: transferir, selecione Missão Social e envie quantas Cestas Digitais desejar.

Pessoas e empresas que não tem conta no Social Bank, pode transferir para a conta corrente da Missão Social:

Banco: Itaú (341)

Agência: 8217

C/C: 22254-9

Missão Social Bank

CNPJ: 29.792.448/0001-77

A Missão Social é um núcleo de impacto social que atua por meio de uma rede de líderes da comunidade e organizações, apoiando iniciativas alinhadas ao propósito de um mundo mais justo e humano. Atuando há dois anos, a Missão Social fomenta e dá visibilidade a iniciativas de promoção da sociedade.

Mais informações: https://missao.social