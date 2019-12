Grupo debate soluções para a educação nas organizações

Investir na capacitação continuada dos colaboradores é um fator decisivo para o desenvolvimento e crescimento de empresas de todos os portes. Para fomentar o diálogo sobre a temática educacional nas corporações, o Sistema Fiep é um dos articuladores do HUB de Universidades Corporativas. “A proposta é que todas as empresas participantes possam, de forma conjunta, buscar novos meios de obter resultados com a educação corporativa, trazendo soluções transformadoras para as nossas empresas. É um grande desafio.”, destaca Maria Cristhina de Souza Rocha, gerente executiva de Projetos Estratégicos do Sistema Fiep.

O primeiro encontro do HUB de Universidades Corporativas aconteceu no dia 22 de novembro, no Campus da Indústria, em Curitiba. O evento apresentou o case da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, pelo consultor Pedro Carbone. Durante a roda de conversa, o convidado explanou sobre os projetos de profissionalização, competências e trilhas de aprendizagem realizados na organização. “As empresas estão possibilitando a aquisição de novas competências e promovendo dinâmicas para que o profissional faça suas próprias escolhas nos processos de trabalho. Além de olhar para a carreira de cada profissional, individualmente, é importante conseguir identificar os problemas de capacitação da própria empresa”, disse. Carbone falou ainda sobre a integração do espaço do trabalho, dos avanços das organizações e dos programas de talentos. Durante o encontro, os participantes também realizaram o planejamento das ações do HUB para 2020.

