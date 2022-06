Em mais uma parceria com o Senac, o Sindaruc está disponibilizando para funcionários, usuários e vizinhos da Ceasa e do Sindicato, cursos gratuitos de profissionalização, entre estes o destaque ficou para o curso de churrasco um verdadeiro sucesso sobre a coordenação do professor instrutor Luiz Koheler e um grupo de jovens e profissionais muito entusiasmados que participaram do curso durante uma semana.

Vale destacar também a presença do banco de alimentos como sempre participando dos eventos dentro da Ceasa.

São cursos que fazem parte de aperfeiçoamento profissional, de qualificação. Churrasco, salgados, preparos de bolos e tortas, técnica de vendas, tecnologia, boas práticas para os serviços e preparo de alimentos e outros.

Ao encerrar o curso de Churrasco no dia os participantes receberam os representantes do Sindaruc e Senac, Ivo Depintor, Diretor Social, representando o presidente Paulo Salesbram, Marcus Vinicius Rocha, Coordenador Sindaruc, Jaqueline Macedo, Gerente da Divisão Social da Ceasa, Elizabeth Lima, Coordenadora dos cursos de gastronomia do Senac.

Nesta última semana de Maio foi realizado ainda o curso de Boas Práticas no Serviço de Alimentos, encerrado na sexta dia 27. Na sequência serão ofertados ainda cursos de Excel, Vendas, salgados, massas, pizzas, com um total de 9 cursos para 16 turmas.