Em busca de aprimorar cada vez mais sua gestão à frente do Sindaruc, o presidente Paulo Salesbram desenvolveu gestões junto às autoridades nacionais em Brasília e São Paulo neste mês de abril visando encaminhar algumas solicitações e resolver situações pontuais e também nos termos de ajustes no tempo de permissão.



Na visita a Brasília (veja fotos) Paulo, esteve, ao lado do Diretor Vieira e do presidente da Ceasa, Eder Eduardo Bublitz onde foram recebidos pela ministra da agricultura Tereza Cristina, conversaram com os três senadores do Paraná: Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns e também os deputados Rubens Bueno, Pedro Lupion e Felipe Francischini.



Em visita a outras centrais, ao mesmo tempo em que levam suas experiências no setor, os diretores do Sindicato dos Permissionários conhecem realidades diversas como suporte para manter um bom trabalho diante da entidade, ao mesmo tempo em que criam e sugerem novas oportunidades aos associados.