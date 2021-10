No dia 24 de setembro, mais uma vez as lideranças empresariais da Ceasa Curitiba se mobilizaram no sentido de levar sua solidariedade e participar de ações que visam melhorar as condições da população paranaense em geral.

Com seu trabalho diário visando levar alimento aos mais diversos locais da cidade, região, estado e até mesmo para outros estados, os associados do Sindaruc -Sindicato dos Permissionários da Ceasa Paraná- estão sempre prontos a estender suas mãos quando isto se faz necessário.

Levando sua contribuição para a Semana do Voluntariado Paranaense, alusiva ao Dia do Voluntário Paranaense, comemorado em 27 de setembro, se prontificaram a levar através da primeira-dama Luciana Saito Massa, que preside o Conselho de Ação Solidária sua contribuição ampliando ainda mais a tradicional e diária ação do Banco do Alimentos, como destacou o presidente Paulo Salesbram, diante da esposa do governador Ratinho Junior: “Além de estar aqui todos os dias para fornecer boa parte do alimento distribuído na cidade, nós também estamos abertos às necessidades da população. É muito importante mostrar a importância do trabalho coletivo como está fazendo o Governo do Estado e para nós em especial o Secretário Ortigara,nestas ações desenvolvidas pelos órgãos públicos, em especial quando vemos a dedicação da primeira-dama neste trabalho voluntário”. Paulo fez questão também de enfatizar a presença do Cel Hudson, comandante da Polícia Militar, seu trabalho e seu olhar para a Ceasa e a importância da corporação para quem chega todas as madrugadas para o trabalho na Central”

Neste dia, o Banco de Alimentos da Ceasa em Curitiba arrecadou junto aos permissionários atacadistas e produtores que atuam no mercado, cerca de 12.480 quilos de hortigranjeiros com valor comercial. A distribuição desses alimentos foi encaminhada às entidades cadastradas junto ao programa da Ceasa, e comunidades do entorno da Central de Abastecimento.

“Estamos junto com a iniciativa recebendo o apoio e participação de todos os permissionários atacadistas e produtores que atuam nas Ceasas do Paraná”, disse o diretor presidente da Ceasa Paraná, Éder Eduardo Bublitz.