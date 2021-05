Em mais uma Campanha de arrecadação encabeçada pelo Sindaruc (Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado do Paraná) foram levantados montantes superiores a 60 toneladas, de alimentos com destaque para os hortifrutigranjeiros, perecíveis e não perecíveis.

Esta mobilização veio agora encampada a nível nacional pela Associação das Ceasas do Brasil e pela Associação Brasileira dos Atacadistas das Ceasas do Brasil (Abras), onde o Sindaruc é filiado.

Através de uma ação realizada há alguns meses para atender profissionais de saúde (veja matéria na GB de Março), onde a Ceagesp levou os produtos arrecadados para Aparecida do Norte, os empresários chegaram a conclusão de desenvolver uma mobilização nacional para atender todo o país, neste dia 30, como aconteceu aqui em Curitiba.

A segunda ação deste dia foi a Banco de Alimentos-Comida Boa, criado a cerca de um ano pelo Governador Ratinho Junior que foi, conforme havia prometido, ver de perto quando o tomate estivesse sendo transformado em extrato de tomate. E ali pode verificar também outros alimentos sendo envasados para ampliar o uso dos mesmos, diminuir as perdas e ampliar a possibilidade de atender mais gente.

Ao mesmo tempo, a mobilização dos empresários permissionários, encabeçados pela diretoria do Sindaruc, sob a liderança do presidente Paulo Salesbram, através da doação de hortifrutigranjeiros e outros e muitos sendo inclusive comprados diretamente de produtores para diversificar o mix de doações.

Em meio a toda esta mobilização o governador Ratinho Junior, sua esposa Luciana Saito Massa, ao lado do vice-prefeito Eduardo Pimentel, fizeram questão de estar presentes neste momento levando também seu agradecimento pelo trabalho desenvolvido por estes dedicados empresários atacadistas da Ceasa e ao mesmo tempo prestigiar e numa ação simbólica agradecer a estes permissionários que aderiram com tanta disposição esta chamada humanitária.