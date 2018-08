Na noite do dia 18 de julho, foi realizada a solenidade oficial de inauguração da agência da Sicredi Empreendedores no Capão Raso. Instalada no Centro Comercial Claudino, a nova agência conta com toda a infraestrutura necessária para comunidade empresarial e pessoas físicas. Mantendo os princípios cooperativistas, esta agência acaba sendo mais que um simples banco, pois o cliente é o próprio associado que ingressando na instituição adquire o direito de participar das sobras ao final de cada ano, ter direito a voto nas principais decisões do negócio e contar com a garantia e solidez do Sistema Sicredi.

Com a agência totalmente lotada de associados, empresários e outros convidados da comunidade, foram recebidos pelo Presidente Evaldo Kosters, Vice-presidente Gelson Frizzo, o Gerente Executivo Waldomiro Marca de Souza e a equipe de atendimento comandada pelo Gerente de Agência Edilso Batista de Campos.

O presidente da cooperativa empresário Evaldo Kosters agradeceu a presença de todos e colocou a cooperativa à disposição da comunidade lembrando que como associados: “todos somos clientes e usuários da Sicredi Empreendedores e hoje, estamos aqui com o objetivo de promover o desenvolvimento das pessoas e das empresas”.

Convidado especial da solenidade o padre Emídio, da Paróquia do Capão Raso orou com os presentes e abençoou as novas instalações da nova agência Sicredi.

A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, convida toda a comunidade da região do Capão Raso, para visitar e conhecer as novas instalações.

Os contatos disponíveis para informações e negócios são os telefones corporativos:

41 – 8809-8140 – Edilso Batista de Campos

41 – 8810-0047 – Lucas Miguel Campos

41 – 8809-7946 – Julian Roger Rodrigues