Buscando ampliar e diversificar o atendimento do Shopping Popular a Associação dos lojistas comemora a instalação de um totem de atendimento do Detran e também de alguns serviços da Copel. A entrega oficial do serviço foi feita na manhã da última terça-feira, dia 5 de dezembro.

Participando da solenidade, a presença do Presidente da URBS, Ogeny Pedro Maia Neto e do Diretor Geral do Detran/PR, Marcos Elias Traad. Também presentes João do Suco, Administrador da Regional e Willian Noel, Presidente da Associação dos Lojistas.

Agradecemos aos Srs. Ogeny Pedro Maia Neto, Sr. Marcos Elias Traad, Diretor Geral do Detran/PR, Vereador Sr. Tiko Kuzma, Sr. João do Suco, Administrador da Regional Pinheirinho, pelo empenho em trazer para o Shopping Popular o Totem de Serviços do Detran/PR – Copel.

O presidente Noel agradeceu a instalação do novo equipamento registrando a satisfação dos lojistas que estão “contando com mais este serviço, para que os nossos clientes tenham mais comodidade e facilidade para pagamento de suas contas e informações”.

Esta é na verdade uma grande conquista em prol dos clientes e lojistas do Shopping Popular. Logo após a entrega oficial do totem, tivemos a oportunidade de registrar a presença da primeira pessoa a fazer uso do serviço o jovem Fábio Nunes acompanhado por Bruna Oliveira.

Ainda em setembro último registramos na Gazeta do Bairro a iniciativa do Presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Popular, que acompanhado pelo vereador Tico Kusma e do representante da ACCR (Associação do Comércio do Capão Raso), Leandro Sekko estiveram na sede do Detran, onde foram recebidos pelo Diretor-Geral do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) Marcos Elias Traad da Silva, (Detran).