Testemunha e partícipe do desenvolvimento da região, registrando o que de mais importante acontece por aqui a Gazeta do Bairro registra e destaca nesta edição o resultado de um trabalho coletivo. Um exemplo dentro desta realidade de pandemia provando mais uma vez o valor dos empresários do comércio, uma das maiores vítimas da Covid.

O Mercado Municipal do Capão Raso é a nova denominação para o tradicional Shopping Popular, reformulado, modernizado e ampliado.

Dois nomes se destacam nesta conquista de todos os lojistas, o presidente da Associação Willian Noel e o prefeito Rafael Greca.

Noel encampando a luta pelas melhorias e o prefeito cumprindo sua promessa feita em novembro de 2016 e sustentada durante os últimos anos para superar todos os obstáculos. Nesta trajetória Noel faz questão de ressaltar a participação do diretor Edson Santana e do vereador Tico Kusma.

Na oportunidade em que comemorou este momento, o presidente dos lojistas aproveitou para destacar os colegas que estiveram ao seu lado e fala do Mercado Municipal do Capão Raso como “um novo conceito que vem consolidar este trabalho que contou com a garantia do prefeito, o empenho do Presidente da Urbs, José Pedro Ogeni, na Regional; a atenção da Denise Vilela e do Gestor Pedro Romaneli.

Se você ainda não conhece o novo Mercado Municipal, visite e você vai ter a satisfação de encontrar um local ainda melhor, mantendo todos os produtos e serviços já conhecidos como novidades que deixaram o local ainda mais aconchegante.